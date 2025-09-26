София диша по-леко. 10% по-чист въздух в Зоната с ниски емисии

10% спад на замърсяването с азотен диоксид са постигнати със Зоната с ниски емисии от транспорта в София.

Това заяви пред БНР Ивайло Попов от сдружение „За земята“, представяйки първи по рода си доклад, изследващ ефекта върху качеството на въздуха на столицата.

Мярката с въвеждането на тази зона беше приета преди години, а в началото имаше само информативен характер, напомни той.

Зоната заработи и резултатите не закъсняха

„През миналия зимен сезон тя заработи. Общината имаше възможност да изпраща наказателни постановления на гражданите. Това, което имаме като информация от тях – постепенно колите, които нямат право да влизат в т.нар. „малък ринг“, намаляха значително. Затова в нашето изследване се фокусираме на този 3-месечен период – от декември 2024 г. до февруари 2025 г. Виждаме намаляване на замърсяването“, отчете Попов.

„За тези 3 месеца, в които действа Зоната, виждаме 10% спад на замърсяването с азотен диоксид. Ефект има. Второ – гледайки дълго назад във времето виждаме, че няма някаква друга аномалия в тези 3 месеца. Това ни позволява да заключим, че промяната се дължи именно на трафика“, допълни той.

Все още далеч от нормите – нужни по-смели стъпки

Замърсяването с азотен диоксид няма сезонен характер и присъства целогодишно, предупреди Ивайло Попов. По думите му мярката дава ефект, но тези 10% няма да са достатъчни, за да се достигне нормата. „Трябва да се предприемат по-сериозни мерки, освен зоната да стане целогодишна“, каза той.

Столична община вече подготвя предложение до СОС за увеличаване на действието на зоната – от 3 на 7 месеца. „Увериха ни, че до 2-3 дни това ще го предложат. Има разбиране за проблема“, обяви Попов.

Скритите данни и битката за честно измерване

За своето изследване сдружението е извършило собствени замервания в 36 точки в София, без да разчита на данните от общински или национални системи. Причината – разминаване между техните резултати и официалните стойности.

„Официалните станции, особено тези за транспорта, показват стойности, които са в нормата по отношение на замърсителя, който идва най-вече от транспорта – азотния диоксид. А нашите станции показват изключително сериозен проблем с този замърсител. Ако погледнем трафика в София, много лесно всеки може да разбере, че имаме голям проблем. Поради неправилно разположение, не се отчита този проблем. Години наред министерството си затваряше очите, докато в началото на тази година те официално признаха, че има проблем и ще изместят станциите“, коментира Попов и изрази надежда от следващата година да се мери на по-правилни места.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com