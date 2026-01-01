Blink parking се превръща в естествения дигитален избор за плащане на паркирането в зона
Изследване на Алфа Рисърч, представено на Urban Mobility NEXT 2026, отчита бърз ръст на потребителите и значителен потенциал за развитие на услугата,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Зона. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изследване на Алфа Рисърч, представено на Urban Mobility NEXT 2026, отчита бърз ръст на потребителите и значителен потенциал за развитие на услугата,...
Зоната за охрана няма да се използва от 1 декември
Допълнително предимство е, че не се изисква плащане на равни интервали
Малкият ринг показа реален ефект, но експерти настояват за целогодишно действие и по-строг контрол
Открити са още три заведения в закрития сектор за пристигащи и заминаващи на Терминал 2
Активацията на всички дневни роуминг пакети за зоните извън ЕС отключва възможност за спечелване на един от 5 ваучера по 5000 лв. за мечтана екскурзия
Летище "Васил Левски" с официално съобщение
Предлага се и създаване на уикенд зона за няколко улици в Банкя и Параскевов
Увеличение от 1-ви април
Градският транспорт с празнично разписание
СОФ Кънект подписа договор с водещия световен оператор на F&B обекти в места за пътуване по целия свят – SSP
Това ще доведе до поскъпване на стикерите, заяви зам.-председателят на ВМРО
Какво предлагат в СОС
Промяна за празниците
Нова кауза
Залежът ще бъде затворен
Според последните промени Франция и Гърция ще станат почти изцяло оранжеви
Има рискове,подобни на тези в държави като Гърция
Утре, 3- ти март „синя“ и „зелена“ зона няма да работят и паркирането в тях ще става без заплащане