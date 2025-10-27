Клиентите на ОББ могат да заплащат паркиране в зона през ОББ Мобайл

Клиентите на ОББ вече могат да плащат за паркиране в синя и зелена зона директно през ОББ Мобайл. Новата услуга е разработена от Национална картова и платежна схема, част от БОРИКА, и е налична за всички потребители на ОББ Мобайл. Тя предлага удобен и модерен начин за управление на паркирането без нужда от изпращане на SMS, търсене на табели или използване на други платформи.

„ОББ Мобайл отдавна е не просто приложение за банкиране, а цялостен дигитален помощник в ежедневието на нашите клиенти – с възможности за плащане на битови сметки, купуване на електронни винетки, сключване на автомобилни застраховки, заплащане на данъци, а вече и платено паркиране. Така нашите клиенти имат в джоба си и на няколко клика разстояние голям набор от небанкови и нефинансови услуги, с които им пестим време, улесняваме ежедневната им дейност, като им предлагаме максимална сигурност и удобство“, обясни Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни и операции“ на ОББ, иновационен лидер на KBC Group за България.

В ОББ Мобайл клиентите могат да платят престоя си без допълнителни такси, с автоматично разпознаване на зоната, ако споделят своето местоположение с приложението. Заплащането става интуитивно и лесно, като първо трябва да изберат „Платено паркиране в зона“, да въведат данните на автомобила, да посочат времето за паркиране и да изберат сметката в ОББ, от която искат да направят плащането.

Допълнително предимство е, че не се изисква плащане на равни интервали – клиентът избира свободно продължителността на паркиране в съответствие с максимално допустимото време за паркиране в избраната зона. В допълнение, новата услуга позволява и заплащането за паркиране в зона за друг човек и запаметява въведените регистрационни номера за повторно използване.

ОББ Мобайл напомня с нотификация, преди изтичане на времето за престой, дава възможност за удължаване и предупреждава, ако потребителят се опита да заплати за паркиране извън работното време на зоната. Така се елиминира възможността от грешки и ненужни разходи за клиентите.

Новата услуга обхваща при стартирането си 24 населени места в страната – София, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Кърджали, Пазарджик, Ботевград, Силистра, Ямбол, Разлог, Габрово Дупница, Асеновград, Банско, Несебър, Балчик, Поморие, Приморско, Слънчев бряг, Чирпан, Хисаря, Китен, Св. св. Константин и Елена, като се очаква през следващите месеци броят им да се увеличава.

