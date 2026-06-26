Blink parking се превръща в естествения дигитален избор за плащане на паркирането в зона

София, 15 юни 2026 г. - Броят на потребителите на blink parking е нараснал с близо 65% само за четири месеца, което е сред най-бързите темпове на приемане на нова платежна услуга, а почти половината от шофьорите, които използват платени зони за паркиране, заявяват готовност да ползват услугата. Това показват резултатите от социологическо проучване на Алфа Рисърч, проведено по поръчка на BORICA, и представено по време на конференцията Urban Mobility NEXT 2026, организирана от Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност (БАПУГМ).

Проучването анализира нагласите и поведението на българските потребители по отношение на мобилното банкиране, платеното паркиране и възможностите за развитие на blink parking като част от дигиталната трансформация на градската мобилност.

Данните показват, че към май 2026 г. 59% от пълнолетните българи използват мобилно банкиране, а сред хората, които паркират в платени зони, този дял достига 79%. Според анализа именно тази висока степен на дигитална готовност на потребителите създава благоприятна среда за по-широкото навлизане на услуги като blink parking.

„Резултатите показват, че потребителите все по-ясно търсят услуги, които спестяват време и обединяват различни ежедневни дейности в едно сигурно дигитално пространство. Blink parking е естествено продължение на развитието на мобилното банкиране и добър пример как финансовите технологии могат да направят градската среда по-удобна за хората. Виждаме сериозен потенциал за растеж както чрез разширяване на банковото покритие, така и чрез включването на нови общини“, заяви по време на събитието Стоилка Арсова, директор на „Национална картова и платежна схема – bcard blink“.

Според изследването най-силното конкурентно предимство на blink parking е липсата на допълнителни такси при плащането – фактор, посочен от над половината анкетирани като най-важна характеристика на услугата. Сред останалите високо оценявани предимства са възможността за проследяване на оставащото време за паркиране, потвърждение за успешно плащане и удобството всички услуги да бъдат достъпни през мобилното приложение на банката.

Анализът показва потенциал услугата да достигне до 275 000 потребители в краткосрочен план и до 1,1 милиона потребители в средносрочна перспектива. Близо 9/10 от заявилите готовност да се възползват от blink parking към момента ползват мобилно банкиране. Важна предпоставка това да се случи е пълното териториално и банково покритие.

„Представените резултати потвърждават, че дигитализацията на градските услуги вече не е въпрос на бъдеще, а на темпо на внедряване. Общините, които вече използват blink parking, отчитат много позитивен ефект както за гражданите, така и за администрацията. За нас е особено важно, че виждаме готовност както от страна на потребителите, така и от страна на местните власти да подкрепят подобни иновации в мобилността“, коментира по време на събитието Никола Рогачев, председател на БАПУГМ.

Проведеното качествено изследване сред представители на общини също отчита положителни нагласи към услугата. Участниците определят blink parking като „бъдещето“, „иновация“ и „съвременен начин на плащане“, който улеснява както местните жители, така и посетителите на градовете.

От 15 юни до 15 септември 2026 г. заплащането на паркиране с blink parking през мобилното приложение на банките ще бъде с 20% отстъпка от размера на направеното плащане. Потребителите могат да се възползват от blink parking в предлагащите услугата градове и курорти в цялата страна, като отстъпката ще се прилага автоматично при всяко плащане през периода на кампанията.

За проучването: Изследването е проведено от Алфа Рисърч по поръчка на БОРИКА през май 2026 г. Количествената част включва представително за пълнолетното население на страната проучване, реализирано сред извадка от 1 000 души, , а качествената се състои от две фокус групи с експерти общини с внедрена и невнедрена услуга blink parking.

За Urban Mobility Next 2026: Форумът се провежда за трета поредна година и е посветен на дигиталната трансформация на транспорта и градските услуги. По време на дискусиите представители на институции, общини, финансовия сектор и технологичната индустрия обсъждане на бъдещето на мобилността в България.

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