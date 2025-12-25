Една част от България остана на тъмно. Има ли опасност

Влошените метеорологични условия и снегонавяванията доведоха до локални прекъсвания на електрозахранването в части от Северозападна България.

Засегнати бяха отделни населени места в областите Видин, Монтана и Враца, както и точки в Кюстендилска област. Прекъсванията са резултат от натрупване на мокър сняг, силен вятър и затруднен достъп до електропроводи в планински и полупланински райони, пише Meteo Balkans.

Екипите на ЕРМ Запад започнаха работа още в ранните часове на Коледа. Към 10:00 часа продължаваше отстраняването на наскоро възникнали аварии, като дружеството поддържа постоянна готовност за реакция при нови сигнали. Над 300 служители са мобилизирани за работа при зимни условия.

Създаден е кризисен щаб, който координира дейностите на терен и пренасочва екипи и техника според развитието на обстановката. Приоритет е осигуряването на достъп до засегнатите участъци, като за целта се разчита и на съдействие от държавните и местните власти за разчистване на пътища.

Екипите работят със специализирана техника, включително моторни шейни, автовишки, багери и УТВ машини с вериги за сняг. Осигурени са и 10 електрогенератора, които се използват в случаи, когато достигането до повредени съоръжения е затруднено или невъзможно в кратък срок.

Дружеството има готовност да мобилизира допълнителни екипи и да наеме външна специализирана техника при влошаване на метеорологичната обстановка. Зимните условия в Северозападна България остават динамични, а рискът от нови локални аварии се запазва при продължаващи снеговалежи и навявания.

Прекъсванията са локални и се отстраняват поетапно. При нови снеговалежи и силен вятър са възможни временни смущения, особено в по-слабо достъпните райони. Институциите апелират за търпение и сигнализиране при възникване на нови проблеми.



