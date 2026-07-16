Голяма опасност дебне финала на Мондиал 2026

Финалът на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина ще се проведе на фона на сериозно предупреждение за качеството на въздуха в района на Ню Йорк. Димът от мащабните горски пожари в Канада и високите температури създават нездравословни условия в целия щат само три дни преди решителния мач. Властите призоваха хората да ограничат престоя си на открито, а чувствителните групи да бъдат особено предпазливи. Засега няма официални данни, че ситуацията ще доведе до промени в провеждането на финала.

Испания и Аржентина трябва да излязат една срещу друга в неделя, 19 юли, на стадиона в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, непосредствено до Ню Йорк. Съоръжението, известно по време на турнира като „Ню Йорк Ню Джърси Стейдиъм“, е с капацитет над 80 000 зрители.

Димът покри целия щат

Здравното предупреждение за замърсяване с фини прахови частици е разширено за цялата територия на щата Ню Йорк. В няколко региона, включително метрополния район на Ню Йорк и Лонг Айлънд, качеството на въздуха може да достигне категорията „нездравословно“, а при временни пикове състоянието да се влоши допълнително.

„Тъй като димът от канадските горски пожари отново влияе върху качеството на въздуха в целия щат, призоваваме нюйоркчани да бъдат внимателни, за да останат в безопасност тази седмица“, заяви губернаторът Кати Хокъл.

Тя посочи, че властите следят обстановката съвместно с местните администрации и разпределят защитни средства към най-засегнатите райони.

Над 100 000 маски за населението

Щатът е подготвил повече от 100 000 маски от типа N95, които ще бъдат предоставени на окръзите при необходимост. Хората със сърдечни и белодробни заболявания, възрастните, децата и бременните са сред най-уязвимите при високи концентрации на дим и фини частици.

Властите съветват гражданите да прекарват възможно най-малко време навън, да затварят прозорците и да следят актуалните показатели за качеството на въздуха. Допълнително безпокойство създават високите температури, които натоварват организма и могат да направят престоя на открито още по-рисков.

Финалът засега остава по програма

ФИФА не е обявила промяна в часа или мястото на двубоя. Мачът остава насрочен за 19 юли в Ийст Ръдърфорд, където Испания и Аржентина ще определят световния шампион.

Решаващо ще бъде развитието на въздушните течения и концентрацията на дим през почивните дни. Дори без отлагане нездравословният въздух може да създаде сериозни затруднения за десетките хиляди запалянковци, които ще пътуват към стадиона и ще прекарват часове на открито преди началото на най-големия футболен мач на годината.