Томас Тухел с тежки думи към Англия и проклятието от футболни финали

Томас Тухел отхвърли обясненията за английско футболно проклятие и призна, че неговият отбор се е променил напълно, след като е повел срещу Аржентина. Според селекционера Англия е играла един мач до гола на Антъни Гордън и съвсем различен след него, когато страхът от загубата е взел връх.

Германецът пое отговорността за смените и дефанзивното поведение на тима, довели до късния обрат с 1:2. Той отказа да търси оправдание в историята и насочи критиката към футболните решения и реакцията на играчите.

Англия не е достигала финал на световно първенство от единствения си триумф през 1966 година. Тимът на Тухел беше близо до прекъсването на тази дълга серия, но не успя да запази аванса си и отново остана извън решаващия мач.

„Обичам да виждам тези неща от футболен аспект, а не като футболни проклятия“, заяви Тухел, цитиран от Ройтерс. „Не вярвам толкова много в английските неща и проклятия или каквото и да е. Има различни треньори, различни играчи, различни ситуации, различни противници.“

Според него Англия заслужено е повела в 55-ата минута, но попадението е променило психологията на двубоя. Аржентинците са започнали да действат с повече риск и свобода, докато неговите футболисти са се отдръпнали и са загубили контрола.

„Аржентина игра с повече риск, повече ритъм, с чувство, че може би няма какво повече да губи. Това освободи играчите им и възпря нас, защото внезапно играхме с чувството, че имаме много да губим. Изглеждаше като два напълно различни мача - до гола ни и след това“, каза Тухел.

Селекционерът беше подложен на критики за промените, с които Англия зае твърде дефанзивна позиция в заключителната част. Тухел не опита да се дистанцира от решенията си и прие вината за развоя на полуфинала.

„Веднага щом загубиш, те критикуват. Никой не знае какво щеше да се случи, ако бях взел различни решения. Аз съм отговорен за решенията. Аз ги взех, така че приемам критиките“, заяви германецът.

Въпреки достигането до полуфиналите след трудни мачове с ДР Конго, Мексико и Норвегия, Тухел отказа да се утешава с постигнатото. Англия ще играе с Франция за третото място, но селекционерът призна, че нито един от двата отбора е искал да стигне до този двубой.

„Много големи футболни нации отпадат преди полуфинала, така че това е постижение. Но никой не иска да чуе това в момента. Аз също, защото изискваме най-много от себе си. Всеки играе, за да спечели Световното първенство“, каза Тухел.

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