Разгром в ШЛ! Левски разпердушини Борац

Левски разгроми Борац Баня Лука с 4:0 на "Георги Аспарухов" в реванш от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Всичко се реши във второто полувреме.

След почивката домакините пометоха своя съперник, като Рейналдо се разписа два пъти (в 59 и 65 минута), заедно с Око-Флекс (48') и Хуан Переа (85').

Първата среща между двата тима завърши 1:1 и така общият резултат, с който "сините" продължават е 5:1.

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