Лудогорец удря в земята Левски и ЦСКА със звезден трансфер

Детонираният Лудогорец ще направи всичко възможно отново да се върне на върха във футбола ни. Разградчани са на финалната права от три звездни трансфера, като за единия ще ударят в земята големите си конкуренти Левски и ЦСКА.

За нов футболист на Лудогорец вече може да счита египетския национал Хосам Абделмагид за сигурно попълнение. 24-годишния централен защитник не започна подготовка с местния гранд Замалек. А съотборниците му разкриха, че организира пътуването си за България, за да се присъедини към разградския клуб. Левият бек Ахмед Фатух (б.а. – двамата са съотборници в Замалек и националния тим), дори призна какви са били плановете на Абделмагид. Той заяви, че Хосам е имал желание да премине в Ал Ахли като свободен агент, тоест след края на сезон 2026/27. Тогава обаче се е появила възможността участникът на световното първенство да премине в Лудогорец, който е удовлетворил финансовите претенции на Замалек. Иначе интерес към играча е имало и от белгийския Андерлехт.

В Египет разкриха, че всичко около сделкатае договорено. Лудогорец ще плати за правата на Хосам 1.5 милиона евро. Наред с това в споразумението ще бъдат вписани приходи, ако разградчани постигнат успехи в евротурнирите. При попадане в същинската фаза на Шампионската лига египтяните ще получат бонус от 300 хиляди евро. Премия за Лига Европа или Лига на конференциите ще е 100 хиляди евро. Замалек си гарантира и 20 процента от бъдещ трансфер, ако той бъде продаден за сума над 4 милиона евро. Вчера бе разкрита и последната клауза между клубовете, след която ръководствата са си стиснали ръцете. Ако пожелае, Замалек ще може да откупи обратно Хосам Абделмагид, като извади същото предложение, което орлите са получили от друг клуб за правата му.

Лудогорец до часове ще представи две попълнения, пише Тема спорт. Това са бекът Михаил Полендаков от Шефилд Юнайтед, както и бразилското крило Натан Фернандес от Ботафого. Двамата ще са под наем, като те ще могат да бъдат закупени след края на кампанията. Двамата от няколко дни са в Разград. Припомняме, че Полендаков дълго време беше свързван с Левски и ЦСКА, но в крайна сметка ще акостира в Разград.

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