Левски пред нов трансфер. Подписва с национал

Левски е все по-близо до привличането на нов централен защитник. На „Герена“ вече работят по намирането на заместник на Кристиан Макун, който е все по-вероятно да бъде продаден до края на летния трансферен прозорец.

Според информация на сръбското издание mozzartsport.com „сините“ водят напреднали преговори с Бачка Топола за трансфера на Вукашин Кръстич. 23-годишният бранител вече е постигнал договорка с Левски относно личните си условия, а единствената пречка пред финализирането на сделката остава споразумението между двата клуба.

Първоначално сръбският тим е поискал около 1 милион евро за правата на защитника, но ръководството на Левски е успяло да намали значително финансовите претенции. Според информациите двете страни вече са близо до компромис, като трансферната сума може да бъде около 500 000 евро.

На „Герена“ искат сделката да бъде приключена възможно най-скоро, тъй като интересът към Кристиан Макун продължава да расте. При евентуална продажба на венецуелския национал Хулио Веласкес ще разполага в центъра на отбраната с капитана Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Стипе Вуликич.

Хърватският защитник обаче все още лекува контузия и няма да бъде на разположение за първите официални мачове през сезона. Като вариант за центъра на отбраната може да бъде използван и Гашпер Търдин, но испанският наставник настоява за привличането на още един класен централен бранител, който да подсили конкуренцията в защитата.

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