ЦСКА стана жертва на войната в Украйна. Ето защо

ЦСКА пристигна в Дери, където утре "армейците" ще изиграят срещата-реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу местния Дери Сити.

Чартърният полет на "червените" излетя от София в 11:00 часа, с около половин час закъснение, и след три часа и половина се приземи в Северна Ирландия.

Тази вечер старши треньорът Христо Янев и голмайсторът на отбора Йоанис Питас ще говорят пред медиите на официалната пресконференция.

Двубоят Дери Сити - ЦСКА е утре от 20:30 часа, като столичани имат аванс от 3:2 след първия мач на Националния стадион "Васил Левски".

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред медиите на летището преди заминавате за Северна Ирландия, където "армейците" ще играят реванш срещу Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Величков каза, че ЦСКА трябва да подходи с максимална сериозност към предстоящия мач, въпреки проблемите.

Относно казусът с визите на Лапоухов и Ебонг, Величков обясни, че според него случаят има политически характер, а ЦСКА е реагирал навреме.

"Има обяснение - то е чисто политическо. От гледна точка на клуба всичко бе свършено. Още след жребия бяха подадени всички документи", заяви той.

Спортният директор на ЦСКА допълни, че клубът е използвал всички възможни канали, за да потърси решение.

"Всъщност и УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси, бяха сезирани. Опитахме всички легални и частни контакти. Това е проблем за нас", каза Величков.

"Не е персонално към тези играчи, а заради тяхната националност, но трябва да се справим", добави спортният директор.

"Най-важното е да продължим"

Величков призова отборът да остане позитивен и да приеме ситуацията като трудност, която трябва да бъде преодоляна.

"По-скоро ми се иска да сме готови и да го приемем като една трудност, с която трябва да се справим, и да останем позитивни. Най-важното е да продължим", завърши Бойко Величков.

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