Испания постави Веласкес до националния отбор

Българският шампион Левски разби Борац Баня Лука с 4:0 в реванша от първия предварителен кръг на Шампионската лига, а това не остана незабелязано от световноизвестното издание „Марка“.

Популярната испанска медия отбеляза прогреса на „сините“, водени от Хулио Веласкес. Нещо повече – „Марка“ постави родения в Саламанка наставник до националния отбор на страната, който достигна до финала на Мондиал 2026. В материала се подчертава, че испанският футбол бележи успехи не само на национално, но и на клубно ниво.

„Не само националният отбор на Испания има повод за радост след класирането си за финала на Мондиал 2026. Начело съответно на Линкълн и Левски София, Хуан Мануел Павон и Хулио Веласкес също направиха още една крачка към Шампионската лига с мечтата да бъдат сред 36-те отбора в основната фаза на турнира.

Линкълн не успя да стигне до победа при гостуването си на Интер Клуб д’Ескалдес в Андора и срещата завърши наравно. Тимът обаче се възползва от успеха с 3:1 в първия мач, изигран в Гибралтар, и се класира за втория квалификационен кръг, където ще срещне Кауно Жалгирис. Литовците отново победиха Дрита и продължиха напред с общ резултат 4:3

Левски София, от своя страна, след равенството срещу Борац в първия двубой, се оттегли на почивката при 0:0 в реванша. След паузата обаче „сините“ не оставиха никакви шансове на съперника и го разгромиха с голове на Око-Флекс, който се разписа и в първата среща, два гола на Рейналдо и попадение на Переа в самия край.

Съперникът на Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига ще бъде победителят от двойката между Университатя Крайова, който спечели първия мач с 4:1, и МЛ Витебск“, отбелязва „Марка“.

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