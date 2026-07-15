Неочаквана драма за Ламин Ямал след разгрома над Франция

Неизвестни лица са се опитали да ограбят дома на играча на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал след полуфиналния мач на Световното първенство футбол срещу Франция (2:0), съобщава El Espanol.

Според информацията инцидентът е станал вечерта в Есплугес де Йобрегат, близо до Барселона. Няколко часа след края на полуфинала неизвестни лица са се опитали да проникнат в дома на 19-годишния футболист. Опитът за грабеж е бил осуетен от екипа по сигурността на играча. Охранителите са забелязали на камерите за наблюдение маскирани лица, които се опитват да прескочат през оградата. След това крадците са избягали и на място е извикана полиция.

Правоохранителните органи преглеждат записи от камери за наблюдение във връзка със серия от грабежи в района и дейността на организирани групи, пътуващи из Европа, насочени към домовете на футболисти. Полицията е започнала разследване за опит за кражба с взлом.

Испания ще играе срещу победителя от мача Англия - Аржентина на финала на Световното първенство.

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