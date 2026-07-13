Путин отправи жестока заплаха към Украйна! Москва готви страшен удар

Руският президент Владимир Путин предупреди, че Москва ще отговаря на украинските атаки срещу руска територия с удари, които ще бъдат „няколко пъти по-мощни“, предаде Ройтерс. Той заяви, че силата и обхватът на ответните действия ще продължат да нарастват.

Думите му последваха нова серия украински операции срещу петролни съоръжения и плавателни съдове под руски контрол. Изявлението засилва опасенията от нова ескалация на войната.

Само преди дни източници, близки до Кремъл, посочиха пред Ройтерс, че Путин не е склонен да започне мирни преговори и може да разшири военните действия. Според тях украинските удари с дронове по рафинерии, пристанища и друга енергийна инфраструктура са втвърдили позицията му, вместо да го принудят към отстъпки.

Службата за сигурност на Украйна обяви, че през нощта нейни сили са поразили нефтено депо в Ставрополския край и обекти от петролен терминал в Краснодарския край. Киев твърди, че атаките са били насочени към инфраструктура, използвана за снабдяване на руските войски.

Украинската страна съобщи и за удари по два руски патрулни катера в Черно море. Сред останалите обявени цели са фериботи в окупирания Крим и на пристанище Кавказ в Керченския проток. Данните за нанесените щети не са потвърдени от независим източник.

Губернаторът на Ставрополския край потвърди, че атака е засегнала промишлен обект в региона, но не разкри неговото предназначение. Той не уточни и размера на пораженията.

Украинските удари по руски петролни мощности се превърнаха в един от основните инструменти на Киев за натиск върху Москва. Кампанията вече причини прекъсвания в работата на рафинерии и засили проблемите със снабдяването на руския вътрешен пазар.

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