Ключово решение за Русия увисна в Брюксел

Европейският съюз все още не е постигнал необходимото единодушие за приемането на нов пакет санкции срещу Русия. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на заседанието на външните министри на държавите членки в Брюксел.

По думите ѝ преговорите продължават, тъй като все още има нерешени въпроси.

„Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но все още не е постигнато необходимото единодушие“, посочи Калас.

Тя изрази надежда министрите да одобрят включването на още 250 души в санкционните списъци на ЕС. Според нея те са свързани с атаките срещу цивилното население в Украйна.

България и Румъния с общи действия в Черно море

Калас коментира и предстоящото обсъждане на новата европейска стратегия за Черно море.

По думите ѝ България и Румъния работят съвместно за защитата на критичната инфраструктура в региона и за противодействие на хибридните заплахи.

Призив за свободно корабоплаване

Върховният представител на ЕС призова също свободното корабоплаване през Ормузкия проток да бъде възстановено без налагането на допълнителни такси за преминаване.

Калас приветства и факта, че Сирия засега остава извън последната ескалация на конфликта в Близкия изток.

Тя съобщи, че Европейският съюз е предложил помощ на Дамаск за възстановяването на държавните институции.

„За нас най-важното е Сирия да остане стабилна“, подчерта Кая Калас.

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