The Telegraph: Крим се превръща в най-голямата слабост на Путин

Крим, който години наред беше символ на политическата сила и геополитическите амбиции на руския президент Владимир Путин, днес все по-ясно се превръща в неговата най-уязвима точка. Това пише в анализ за The Telegraph британският военен експерт и бивш офицер от армията Хамиш де Бретън-Гордън.

Според него обявяването на извънредно положение на полуострова представлява сериозен политически и военен удар за Кремъл. За първи път руските власти публично признават мащаба на проблемите в Крим, а предприетите мерки, които се доближават до военно положение, показват колко сериозно е положението.

Недостиг на гориво и тревога сред населението

По думите на анализатора съобщенията за недостиг на горива, прекъсвания на електрозахранването и нарастващо безпокойство сред цивилното население очертават картина на регион, поставен под силен натиск.

Крим дълго време беше представян от Москва като най-големия успех на стратегията на Владимир Путин след разпадането на Съветския съюз. Днес обаче полуостровът рискува да се превърне в най-видимото доказателство, че руската „специална военна операция“ не върви според план.

Защо Крим е толкова важен

От военна гледна точка Крим остава ключов логистичен център за снабдяването на руските войски в Южна Украйна. Полуостровът служи и като основна база за операции по южния фронт.

След като украинските удари затрудниха снабдителните маршрути през окупираните територии, Крим и Керченският мост придобиха още по-голямо значение за руската армия.

Според Хамиш де Бретън-Гордън, ако Украйна продължи да ограничава възможностите на Русия да използва полуострова като сигурна база, последствията за руските военни операции могат да бъдат сериозни.

„Символът на възхода може да стане символ на упадъка“

Военният експерт смята, че стратегическата ситуация за Кремъл продължава да се влошава.

По думите му Владимир Путин все по-трудно успява да гарантира сигурността както на Москва, така и на Крим – две места с огромно политическо, военно и символично значение.

„Крим някога беше символ на възхода на Путин. Възможно е той да се превърне в символ на неговия упадък“, заключава анализът на The Telegraph.

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