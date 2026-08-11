Осъдиха на смърт главореза на Сирия

Сирийски съд осъди задочно на смърт бившия президент Башар Асад и неговия по-малък брат Махер за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Подобна присъда е издадена и на Атеф Наджиб - бивш служител по сигурността по време на управлението на Асад.

Това е първата подобна присъда срещу Асад, след като той беше свален от власт през декември 2024 г. и избяга със семейството си в Москва. След падането на режима новите сирийски власти започнаха съдебни процеси срещу представители на предишното управление, включително задочни дела срещу избягали от страната високопоставени фигури.

Башар Асад управлява Сирия повече от две десетилетия. Гражданската война, започнала след потушаването на антиправителствените протести през 2011 г., доведе до смъртта на стотици хиляди души и принуди милиони да напуснат домовете си.

Башар Асад и брат му Махер Асад, който заемаше висши позиции във военната структура на режима, се намират в Русия след свалянето на властта в Дамаск.