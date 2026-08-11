Трусът в Колумбия: Над 100 жертви, САЩ изпращат $15,5 млн. помощ

Мощно земетресение с магнитуд 7,4 разтърси западната част на Колумбия и причини сериозни разрушения. По последните съобщения броят на загиналите е достигнал 132 души, 570 са ранени, отчитат до момента, а множество сгради са се срутили.

На този фон САЩ обявиха 15,5 милиона долара спешна помощ за пострадалата страна. Средствата ще бъдат използвани за временни убежища, храна, мерки за защита на населението и оценка на щетите, съобщи Държавният департамент.

Президентът обяви извънредно положение

Колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля обяви извънредно положение заради мащаба на бедствието.

Държавният глава заяви, че спасителните операции и издирването на хора под руините са основен приоритет. Най-тежко засегнати са райони в западната част на страната, като разрушения има и в градове като Кали, Перейра и Манисалес.

Земетресението е било регистрирано сутринта местно време, а силните трусове са усетени на голяма територия. Последвали са и вторични трусове.

Срутени сгради и спасителни операции

Сред разрушените обекти има жилищни и обществени сгради. Спасителни екипи продължават да претърсват руините в търсене на оцелели.

Броят на жертвите и ранените може да се променя, тъй като спасителните операции продължават и властите все още оценяват щетите.

Земетресението се превърна в първото голямо изпитание за новия президент на Колумбия, който е на поста само от няколко дни.Е

Епицентърът на земетресението е регистриран в Сан Хосе дел Палмар – слабо развит район в Западна Колумбия, на около 240 км западно от столицата Богота.

Трусът е усетен силно и в Богота. Задействали са се предупредителните системи, а много хора са напуснали сградите и са излезли на улиците като предпазна мярка.

Силното земетресение връща болезнените спомени за друга трагедия, разиграла се в същия регион преди 27 години.

На 25 януари 1999 г. земетресение с магнитуд 6,1 удря района на Колумбия, известен с производството на кафе. Тогава загиват 1185 души, повече от 8500 са ранени, а 35 972 жилища са разрушени, показват данни на Националния административен статистически департамент на Колумбия.