България с подкрепа за Непал и Китай след бедствието
Илияна Йотова изрази солидарност с пострадалите, а ЕС отпусна 2 млн. евро хуманитарна помощ за засегнатите от бедствието
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Илияна Йотова изрази солидарност с пострадалите, а ЕС отпусна 2 млн. евро хуманитарна помощ за засегнатите от бедствието
Земетресението припомни за трагедията от 1999 година
Футболистът Ектор Бейо разказа как съпругата му Андреа е защитила до последно малката им дъщеря
Едно видео от Венецуела разтърси света
Заради нанесените щети е затворено и международното летище край Каракас
Силен трус разлюля южната част на страната в първия учебен ден, а властите наредиха незабавна евакуация на крайбрежните райони заради опасност от вълн...
Състоянието и възрастта на мъже не са ясни
Според него критиките, които се отправят към турския президент, са неоснователни
Банско. За първи път тази година край начална станция в Банско ще бъде позициониран хеликоптер. Машината ще се използва при сложни и трудни спасителни...