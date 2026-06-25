Спасители продължават да търсят оцелели: Жертвите във Венецуела вече са най-малко 32

Най-малко 32 души са загинали, а над 700 са ранени след две силни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха Венецуела през нощта. Властите предупреждават, че броят на жертвите вероятно ще нарасне, тъй като спасителните екипи продължават да издирват оцелели под руините.

Временно изпълняващата длъжността президент на страната Делси Родригес обяви извънредно положение и определи случилото се като „огромна трагедия“.

„Разрушени са десетки сгради. В момента текат интензивни спасителни операции. Целта е да спасим колкото се може повече хора“, заяви тя в обръщение към нацията по държавната телевизия.

Родригес изрази съболезнования към близките на загиналите и увери, че всички налични ресурси са мобилизирани за справяне с бедствието. По нейно нареждане движението на метрото и железопътния транспорт е преустановено, за да се улеснят спасителните операции. Заради нанесените щети е затворено и международното летище край Каракас.

Сред най-засегнатите райони са столицата Каракас, както и щатите Ла Гуайра, Миранда, Арагуа, Карабобо и Фалкон. В квартал Барута две сгради са се срутили, а в Чакао спасители извадиха първите жертви изпод развалините.

Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо съобщи, че в спасително-издирвателните действия са включени всички налични екипи и техника.

„Мобилизирали сме всички ресурси, с които разполагаме“, заяви той.

Очевидци описват сцени на паника след трусовете.

„Докато слизахме по стълбите, беше като сцена от филм на ужасите“, разказва жителката на Каракас Мария Алехандра пред Ройтерс.

Съединените щати вече обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. Президентът Доналд Тръмп изрази съболезнования и увери, че Вашингтон е готов да окаже необходимото съдействие. Държавният секретар Марко Рубио също потвърди, че американската помощ ще бъде изпратена незабавно.

Междувременно Геоложката служба на САЩ (USGS) предупреди, че реалният брой на жертвите може да се окаже значително по-висок. Според предварителните модели при подобен мащаб на разрушенията загиналите могат да достигнат хиляди, като оценките сочат сериозна вероятност броят им да надхвърли 10 000 души. Това обаче не е официална прогноза за окончателния брой на жертвите, а компютърна оценка, която ще бъде уточнявана с напредването на спасителните операции.

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