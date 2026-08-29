България с подкрепа за Непал и Китай след бедствието

България изрази солидарност с народите на Непал и Китай след катастрофалните наводнения, които причиниха огромни разрушения и отнеха стотици човешки животи.

„Съболезнования на семействата на загиналите и бързо възстановяване на пострадалите. Кураж и успех в спасителните и възстановителните дейности, както и в преодоляването на последиците от това катастрофално бедствие“, написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа „Екс“.

Съболезнования и подкрепа отправи и Министерството на външните работи. От ведомството заявиха, че България е дълбоко натъжена от човешките жертви и разрушенията, причинени от внезапните наводнения.

„Мислите ни са със семействата на загиналите и с близките на изчезналите“, посочиха от външното министерство, като изразиха пълна солидарност с местните общности и спасителните екипи, които продължават работа на терен.

Бедствието в Хималаите започна след срутване на част от ледник, което предизвика огромен поток от скали, лед, кал и отломки по речните системи. Разрушителната вълна премина през населени райони и остави след себе си разрушени сгради, пътища и инфраструктура.

Международната реакция също набира скорост.

Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ за пострадалите от разрушителните наводнения в Непал. Средствата ще бъдат насочени към нуждите на хората, засегнати от бедствието.

Докато спасителните екипи продължават да разчистват калта и отломките, стотици семейства все още чакат новини за свои близки.

В Непал и Тибет сега започва най-тежката част – да бъдат открити изчезналите, да бъдат погребани загиналите и постепенно да бъде възстановен животът там, където водата е помела цели общности.