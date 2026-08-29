Политика

България с подкрепа за Непал и Китай след бедствието

Илияна Йотова изрази солидарност с пострадалите, а ЕС отпусна 2 млн. евро хуманитарна помощ за засегнатите от бедствието

България с подкрепа за Непал и Китай след бедствието
Снимка: БТА
29 авг 26 | 9:19
122
Боряна Колчагова Боряна Колчагова

България изрази солидарност с народите на Непал и Китай след катастрофалните наводнения, които причиниха огромни разрушения и отнеха стотици човешки животи.

„Съболезнования на семействата на загиналите и бързо възстановяване на пострадалите. Кураж и успех в спасителните и възстановителните дейности, както и в преодоляването на последиците от това катастрофално бедствие“, написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа „Екс“.

Съболезнования и подкрепа отправи и Министерството на външните работи. От ведомството заявиха, че България е дълбоко натъжена от човешките жертви и разрушенията, причинени от внезапните наводнения.

„Мислите ни са със семействата на загиналите и с близките на изчезналите“, посочиха от външното министерство, като изразиха пълна солидарност с местните общности и спасителните екипи, които продължават работа на терен.

Бедствието в Хималаите започна след срутване на част от ледник, което предизвика огромен поток от скали, лед, кал и отломки по речните системи. Разрушителната вълна премина през населени райони и остави след себе си разрушени сгради, пътища и инфраструктура.

Международната реакция също набира скорост.

Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ за пострадалите от разрушителните наводнения в Непал. Средствата ще бъдат насочени към нуждите на хората, засегнати от бедствието.

Докато спасителните екипи продължават да разчистват калта и отломките, стотици семейства все още чакат новини за свои близки.

В Непал и Тибет сега започва най-тежката част – да бъдат открити изчезналите, да бъдат погребани загиналите и постепенно да бъде възстановен животът там, където водата е помела цели общности.

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

Още по тема политика
Велислава Петрова: България трябва да бъде надежден съюзник със собствен глас, ясни национални интереси и воля да ги отстоява

Велислава Петрова: България трябва да бъде надежден съюзник със собствен глас, ясни национални интереси и воля да ги отстоява

Географското ни положение е стратегическо предимство – България може да бъде ключов транспортен, енергиен и цифров възел между Европа, Азия и Близкия...

Политика
28 август | 9:00
0 коментара
11208
Още от Политика
Коментирай