Чудо на Еверест: Изчезнал шерп се появи жив
Спасеният е бил евакуиран със самолет в Катманду за лечение
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Спасеният е бил евакуиран със самолет в Катманду за лечение
На 22 май 2019 г. 223 алпинисти достигнаха върха от южната страна на планината в Непал
Йети се превръща в индустрия за милиони
Благодаря Ви за добрия пример и за прославата на града ни, желая Ви още много върхове да са в краката Ви, поздрави я ВрИД кметът на Община Стара Загор...
На 5-ти юли делегация от 21 човека ще посетят Казанлък
Произходът им е забулен в мистерия
Веганът вече е готов за десетия си осемхилядник
"Заложникът" под Еверест Стоян Маринов: С децата оставаме в планината, в Катманду ни чакат клади с трупове, не червен килим, заяви българинът "За Бо...
„Планината се отърси! В регион, където сеизмичната активност е необичайна и където животът на хората и без това е достатъчно крехък, днес (25 април) п...
Видео от кошмара, който са преживявали алпинистите в Хималаите се появи в интернет. На кадрите се вижда как хората от лагера са излезли от палатките,...