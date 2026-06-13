Старозагорката Христина Йосифова, покорила осемхилядник в Хималаите: Няма лесен връх!

Благодаря Ви за добрия пример и за прославата на града ни, желая Ви още много върхове да са в краката Ви, поздрави я ВрИД кметът на Община Стара Загор...