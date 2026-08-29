Непал в шок: жертвите станаха 626, над 2400 са в неизвестност

Броят на жертвите на катастрофалните наводнения и свлачища в Непал продължава да расте. Националният орган за намаляване на риска от бедствия и управление на извънредни ситуации на страната съобщи, че 626 души са загинали, а 2426 все още са в неизвестност. Данните представляват нов скок спрямо обявените малко по-рано 616 жертви.

Бедствието започна на 26 август след разрушителен поток в района на Бхоте Коши, близо до границата с Тибет. Огромни количества вода, кал, камъни и отломки преминаха през речните долини, помитайки домове, мостове, пътища и друга инфраструктура. Според последните оценки катастрофата е свързана с срутване на ледник в Хималаите, което е образувало ново езеро и е допринесло за внезапното освобождаване на огромно количество вода.

Сред изчезналите има както непалски граждани, така и стотици чужденци. По данни, цитирани от Reuters, около 540 чужденци все още са сред издирваните. Част от тях са били поклонници, туристи и работници, намирали се в районите около непалско-тибетската граница.

Стотици тела остават неразпознати

Особено тежка е ситуацията в района на Читуан в южната централна част на Непал.

Местните власти съобщават, че от 233 тела, извадени от придошлите води, само четири са били идентифицирани.

Останалите 229 са откарани в центрове за съхранение и лечебни заведения. Телата и останките са в напреднал стадий на разлагане заради продължителното им пребиваване във водата и по речните брегове, което прави визуалното им разпознаване невъзможно. Властите събират ДНК проби, за да установят самоличността на загиналите и да помогнат на семействата им.

Хиляди хора вече са спасени

Спасителните операции продължават в засегнатите райони, въпреки че тежките метеорологични условия сериозно затрудняват работата на екипите. Повече от 3700 души са били спасени в Непал, а военни, полицаи и аварийни екипи работят в райони, където достъпът е усложнен от разрушени пътища и мостове.

Особено сложна е ситуацията около хидроенергийни обекти. В един от тях повече от 100 души се смята, че са били блокирани в затрупани с кал тунели, което наложи използването на специализирана техника и спасителни екипи. Непал вече поиска международна техническа помощ, включително за тунелни спасителни операции, възстановяване на транспортните и комуникационните връзки, ДНК идентификация и съдебна медицина.

Опасността още не е отминала

След първата вълна на бедствието спасителните операции бяха допълнително затруднени от опасността от нови наводнения. В района са се образували езера, задържащи вода зад наносни маси и разрушени участъци, а властите следят внимателно нивата им. Ново преливане може да предизвика вторична вълна и да застраши както населението, така и спасителните екипи.

Непал вече оценява и огромните икономически щети. По предварителни оценки страната може да се нуждае от между 4 и 5 милиарда долара за възстановяване, като окончателният размер тепърва ще бъде изчисляван.

Международната помощ също се увеличава. Индия е изпратила хуманитарни доставки и е предложила техническа подкрепа, докато Китай участва в координацията на действията от другата страна на границата.