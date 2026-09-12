Непал брои жертвите: Над 900 загинали, повече от 4200 са в неизвестност
Спасителните операции продължават шести ден, докато хеликоптери доставят лекарства и помощи в засегнатите райони
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Спасителните операции продължават шести ден, докато хеликоптери доставят лекарства и помощи в засегнатите райони
Спасителните екипи продължават издирването, а в Читуан 229 открити тела все още не са идентифицирани заради тежкото им състояние
Киев. От днес започва предизборната кампания в Украйна, след свалянето на президента Виктор Янукович. Самият той все още се издирва от властите по обв...