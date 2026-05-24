Заради бедствието: Второ денонощие обезопасяват тези язовири

Държавните структури към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията са ангажирани вече второ денонощие с мащабни мерки по обезопасяване и строг контрол на язовирите „Каленик“ в община Угърчин и „Сеферчер“ в община Габрово. Извънредните действия бяха предприети веднага след пагубните интензивни валежи, които засегнаха сериозни части от Северна България, съобщи вицепремиерът Александър Пулев.

Водните нива спадат

По думите на вицепремиера ситуацията на терен в момента е изцяло под контрол и няма абсолютно никакъв риск за живота на местното население или за регионалната инфраструктура. Нивата на водите в двата водоема постепенно се нормализират благодарение на навременната намеса на дежурните екипи. Спешните действия предотвратиха потенциални аварии и гарантираха сигурността на близките населени места.

„Оценявам високо усилията на колегите и отличната ни координация с министрите на енергетиката и регионалното развитие, както и с останалите колеги министри под прякото ръководство на премиера“, категоричен бе вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Държавна подкрепа за пострадалите общини

Институциите от системата на министерството остават в пълна мобилизация, за да окажат необходимата логистична и експертна подкрепа на пострадалите от наводненията общини в Северна България. Екипите продължават да извършват непрекъснат мониторинг на хидротехническите съоръжения, като ще останат на постовете си до пълното отстраняване на последиците от обилните дъждове и гарантиране на абсолютна безопасност в засегнатите райони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com