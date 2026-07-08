Рязка промяна на времето. Къде ще се усети

Още през следващите часове през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе силен северозападен вятър, гръмотевични бури, интензивни валежи и условия за локални градушки.

Най-нестабилна ще бъде атмосферата в сряда следобед и вечерта, когато от северозапад на югоизток ще се развият краткотрайни, но интензивни гръмотевични бури. Най-засегнати се очаква да бъдат Южна и Източна България, където валежите на места ще бъдат проливни, а рискът от градушки остава повишен.

Максималните температури през деня все още ще останат високи – между 29 и 34 градуса, но силният северозападен вятър ще подсказва настъпващото захлаждане.

С нахлуването на по-хладен въздух в четвъртък дневните температури ще се понижат чувствително. В Северозападна България те ще бъдат около 25–26 градуса, а в южните и източните райони ще достигат до 30–31 градуса.

Времето ще бъде предимно слънчево, но следобед над Южна България, планинските райони и по Черноморието отново ще се развива купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици.

Според прогнозите на „Метео Балканс“ за части от Южна и Източна България има предупреждения от първа и втора степен за по-организирани гръмотевични бури с вероятност за локални интензивни валежи и градушки.

Повече слънце в края на седмицата



В петък и събота времето ще се стабилизира. Очакват се повече слънчеви часове и само временни увеличения на облачността. Валежи са малко вероятни, с изключение на отделни райони в Североизточна България и планините.

Краткото захлаждане няма да продължи дълго. Още през почивните дни температурите отново ще се повишат и в следобедните часове ще бъдат между 28 и 33 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com