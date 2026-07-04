Гърми и трещи! Опасно време в 6 области

Времето ни поднася нови изненади днес. В събота ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще паднат главно в Централна и Източна България. Обявен е жълт код за 6 области в Северна България за интензивни валежи - Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград и Русе.

Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България – северен, и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 градуса и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32 – 33 градуса, а в София – около 26 градуса.

В планините ще се развива купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра – около 13 градуса.

По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, а след обяд – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27градуса. Температурата на морската вода е 24 – 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 – 3 бала.

В западната половина на Балканския полуостров ще бъде слънчево. Над източната, както и в Южна Гърция, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Дневни температури: за София – 26 градуса, Букурещ – 25, Белград – 26, Истанбул – 29, Атина – 30, Скопие – 31, Солун – 33 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com