Жълт код в 13 области: Идват порои
Гръмотевици и градушки, студен фронт ще понижи температурите
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Гръмотевици и градушки, студен фронт ще понижи температурите
Нисоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология излязоха с предупраждение
Чакат се нови порои
Жълт код за интензивни валежи е обявен за днес в 3 области на страната. Той е в сила за Смолянско, Хасковско и Кърджалийско. Там вали още от вчера, ще...
Смолян. Червен код за река Върбица при град Златоград е обявен за този четвъртък. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и вод...
София. Нови интензивни валежи се очакват от началото на седмицата. Това съобщиха от МОСВ и уточниха, че на места с количествата ще са между 30 и 50 л/...
София. Днес ни чакат обилни валежи и силни гръмотевични бури. Затова от НИМХ при БАН обявиха оранжев код за днес, който се отнася за 10 области в стр...