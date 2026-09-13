Градушка удари Стара Загора, морска перла под вода
Времето в страната беснее, пороите причиняват ужасни щети
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Времето в страната беснее, пороите причиняват ужасни щети
Чакат се нови порои
Чакат се интензивни валежи през уикенда
Невиждани жеги и екстремни природни бедствия по планетата до края на годината
Над страната през следващите часове
Ситуацията е много тревожна
Отчетените там валежи са 150 литра на кв. метър.
На кои дати са най-много валежите
Налице ще е нова сложна обстановка в страната
Прогнозата на НИМХ за неделя
Какво време ни очаква в близките две седмици
Има актуална информация до всички институции
Невиждани катаклизми в Европа
Отново предупреждения за опасно време
Синоптиците казаха какво ни чака през класическия летен месец
Какво ще бъде времето през уикенда
Наводнения в Солун и полуостров Халкидики
13 области са с предупреждение
В четвъртък и петък се очаква повишение на температурите.
Праедупреждението на синоптиците