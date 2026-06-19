Климатичното чудовище се завръща, вещае нечувани аномалии

Планетата е изправена пред прага на сериозни климатични изпитания през следващите месеци. Азиатско-тихоокеанският климатичен център публикува своята дългосрочна прогноза за второто полугодие, която разкрива стряскащо засилване на опасния глобален феномен Ел Ниньо. Последните официални данни потвърждават, че разрушителните условия за метеорологичната аномалия вече са напълно налице и ще продължат да укрепват мощта си през следващите два сезона.

Специалистите предупреждават, че това ще доведе до мащабни размествания в разпределението на температурите и валежите из цялото земно кълбо, превръщайки традиционното време в непредвидимо бойно поле.

Светът влиза във фризера на жегата

Прогнозата за температурните аномалии е категорична. През целия период вероятността за живачни стълбове, които драстично надвишават обичайните климатични норми, е изключително висока за почти цялата територия на планетата.

Жарката вълна няма да пощади почти нито един континент. Единствените редки изключения, където времето може да запази донякъде нормалните си граници или да отчете лек спад, са изолирани райони в южната част на Тихия океан и край северните басейни на Атлантика. За всички останали региони лятото и есента се очертават като период на екстремни горещини.

Потопи и суша ще разделят планетата на две

Разпределението на валежите през първите три месеца от прогнозния период ще покаже сериозни крайности. Очакват се невиждани по мащаб проливни дъждове и наводнения в тропическите зони на централния и източния Тих океан.

В същото време обаче, другата половина на света ще бъде подложена на брутално засушаване. Опасен недостиг на валежи и критично сухо време се предвиждат за обширни територии от Източна Африка, Индонезия, Карибския басейн, Централна Америка и тропическите ширини на Атлантическия океан.

Зловещ обрат в края на годината

През последното тримесечие ситуацията ще претърпи нов рязък и опасен обрат. Метеоролозите вещаят внезапен и огромен скок на валежните аномалии в екваториалната част на Тихия океан, Източна Африка и югоизточните райони на Южна Америка, където рискът от тежки наводнения става критичен.

Напълно противоположна и драматична ще бъде съдбата на Индийския субконтинент, Карибите и северните части на Южна Америка, които ще изпаднат в плен на дълбока хидроложка суша.

Всички тези резки размествания и засилването на Ел Ниньо носят пряка заплаха от постоянни климатични бедствия – от опустошителни пожари поради липса на влага до мощни наводнения. Аномалиите ще ударят тежко световното земеделие, ще свият водните ресурси и ще изправят пред изпитание системите за реакция при бедствия, което прави подготовката на държавите жизненоважна за оцеляването им.



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