Още една река преля. Две села се давят (ВИДЕО)

Потопите в страната продължават да причиняват ужасни щети в страната. Река Черна излезе от коритото си и наводни котленското село Тича след обилни валежи в региона. Залети са къщи и дворове, нанесени са сериозни материални щети.

В същото време бедства и варненското село Медовец, което пороите превърнаха в буйна река.

Към момента няма данни за пострадали или бедстващи хора в Тича.

Стихията е заляла и участък от републиканския път, свързващ Котел и Омуртаг, което прави преминаването в района изключително опасно. Заради усложнената обстановка областният управител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG-Alert.

Ситуацията на място остава тревожна.

Видеа от наводнението в Медовец пусна във фейсбук Метео Болканс

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