Общество

Още една река преля. Две села се давят (ВИДЕО)

Ситуацията е много тревожна

Още една река преля. Две села се давят (ВИДЕО)
04 юни 26 | 20:20
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Мира Иванова

Потопите в страната продължават да причиняват ужасни щети в страната. Река Черна излезе от коритото си и наводни котленското село Тича след обилни валежи в региона. Залети са къщи и дворове, нанесени са сериозни материални щети.

В същото време бедства и варненското село Медовец, което пороите превърнаха в буйна река.

Към момента няма данни за пострадали или бедстващи хора в Тича.

Стихията е заляла и участък от републиканския път, свързващ Котел и Омуртаг, което прави преминаването в района изключително опасно. Заради усложнената обстановка областният управител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG-Alert.

Ситуацията на място остава тревожна.

Видеа от наводнението в Медовец пусна във фейсбук Метео Болканс

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Тагове:
Автор Мира Иванова

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2 Коментара
JJIvanov WARNINGS ABOUT NEW GLOBAL SEA LEVEL MAXIMUM 49 Meters
преди 3 часа

WARNINGS ABOUT NEW GLOBAL SEA LEVEL MAXIMUM 49 Meters !!! Test engineer Iordan Ivanov GEologist Douser !! Има специфични напрежения за максимално възможно ново морско равнище максимум до 49 метра.. Experts must to make investigations ABOUT NEW GLOBAL SEA LEVEL !!

Откажи
JJIvanov STOP ANTI CLIMATE TERROR WITH CAR SCANNERS ! ДА СЕ блокира движението на автомобили с фарове през деня !
преди 3 часа

STOP ANTI CLIMATE TERROR WITH CAR SCANNERS ! WArnings about terror with 200 litеrs per square metеr !! Внимание ПРИРОДАТА ИЗВалява големи количества вода подавана за напояване на определени региони от ЕВРОПА жестоко тероризирани с АНТИ КЛИМАТИЧНИ ОРЪЖИЯ вкл. Монтирани на автомобили, на КЛЕТКИ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ, РАДАРИ .. Появи се риск за водни удари с максимум до 200 литра на квадратен метър. РИСК ОТ НЕвероятно жестоки наводнения и АКТИВИЗИРАНЕ НА ОГРОМНИ СВЛАЧИЩА ВКЛ ОКОЛО ВАРНА, ТРИФОН ЗАРЕЗАН, Кранево ,БАЛчик ДО КАварна.

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