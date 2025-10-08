Циклонът потопи един от най-важните градове у нас

Тормозещият от дни страната ни циклон Барбара заля и Русе.

Апокалиптични кадри от дунавския град, който местните хора наричат малката Виена, разпространи Meteo Balkans. Отчетените там валежи са 150 литра на кв. метър.

Оклюзионният фронт, свързан с циклона „Барбара“, постепенно ще се изнася на изток и валежите ще отслабват. До края на денонощието нашата страна ще попада в тилната част на този циклон.

Утре в следобедните часове над района на Русе и Силистра са възможни и купесто-дъждовни облаци.

Остава в сила предупреждението за значителни валежи до полунощ, съобщава бТВ.

За 7 области в Северна България е обявен червен код, за три – оранжев и за още толкова – жълт. Там времето ще остане дъждовно и ветровито.

В Източна България предстои усилване на вятъра

Утре сутринта валежите постепенно ще спрат. Най-късно това ще стане в североизточните и югоизточните райони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com