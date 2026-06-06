Ниво 2 на опасност. Къде са поредните потопи

Времето рязко се влошава. И двата водещи прогнозни модела (4х4 и SPM) потвърждават развитието на опасни гръмотевични бури над страната през следващите часове.

Към момента над Северозападна България вече се е формирала мощна гръмотевична клетка, в която се наблюдава градушка с размер около 1 см, предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.

За голяма част от Северна България е издадено ниво 2 на опасност за гръмотевични бури, градушки и силни пориви на вятъра.

Кои райони са под най-голям риск в следващите часове?

Централна Северна България (Троян, Ловеч и Севлиево): Очакват се изключително интензивни валежи, силни гръмотевични бури и градушка с размер до 1–2 см.

Района на Котел към Търговище: Радарните снимки показват нова, бързо развиваща се гръмотевична буря, като условията остават благоприятни за допълнителното ѝ усилване.

Риск от наводнения: Очаквани количества валежи

През следващите часове бурите ще обхванат огромна част от Северна България. Синоптиците предупреждават за сериозни локални опасности:

На отделни места се очакват проливни валежи между 20 и 40 л/кв.м. Локално са възможни и по-големи количества, които могат да доведат до временни наводнения, заливания и блокиране на пътни артерии.

Жителите на засегнатите райони се призовават да бъдат внимателни и да избягват пътувания по време на най-критичните часове от денонощието.

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