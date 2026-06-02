Втори голям град затъна в потопа ОБНОВЕНА

Мощна градушка и пороен дъжд потопиха Хасково, коли са под вода

Закъсали коли до църквата "Св. Богородица" в Хасково след разразилата се буря.

Силна буря с проливен дъжд и градушка връхлетя Хасково около 13 часа.

Пороят продължи близо час, падна и градушка колкото грах. От изпълнителна агенция “Борба с градушките” изстреляха множество ракети, които да разбият ледените късове в облаците на малки парченца.

Няколко автомобила бяха закъсали в дълбоките води до църквата “Св. Богородица” покрай реката на бул. “България”. Екип на КОРЗ беше на място, а няколко улици в района на пазара останаха напълно блокирани.

Мъж опитваше да почисти шахти, за да може водата да се оттече по-бързо.

Пороен дъжд тази сутрин причини наводнения в отделни части на Перник, съобщава БНР.

Проблемите са възникнали основно заради клони и отпадъци, натрупани върху капаците на шахтите.

Най-сериозни затруднения са регистрирани по ул. "Софийско шосе", в по-ниските части на кв. "Изток", както и по главен път I-6.

За кратко време в града са паднали около 30 литра дъжд на квадратен метър, а на места валежите продължават. По данни на НИМХ в следобедните часове отново се очакват интензивни валежи.

На терен работят екипи на ОП "ФЛОР" и Аварийно-спасителния отряд на общината.

Заместник-кметът на Перник Адриан Скримов посочи, че всички участъци в Перник, за които са постъпили сигнали след интензивния валеж, са отводнени.

Отстранен е и проблемът със свлеклите се земни маси от ул. "Зюмбюл" към ул. "Софийско шосе".

След разговори с ръководството на ВиК - Перник - възложител на ремонта по водния проект, е поет ангажимент за изграждане на допълнително отводняване в района.

Очакваните количества дъжд ще достигнат средно до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места ще паднат порои до 50 литра на квадратен метър. Най-сериозни ще бъдат явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Синоптиците предупреждават за реална опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост.

Към 14:00 часа опасни бури се вихрят в районите на Котел, Твърдица, Сливен, Стара Загора, Нова Загора, Димитровград, Хасково. Всяка облачна клетка е заредена с порой, градушка и локален бурен вятър. Фронтът се движи на изток и в близките часове ще достигне Черноморието.





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