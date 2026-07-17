Държава и община обединяват сили за нов туристически образ на София

Министърът на туризма д-р Илин Димитров и кметът на София Васил Терзиев поставиха началото на по-тясно партньорство за превръщането на столицата в по-разпознаваема и конкурентна туристическа дестинация. Двамата обсъдиха възможностите за общи действия между Министерството на туризма и Столичната община, както и основните проблеми, които пречат потенциалът на града да бъде използван пълноценно.

„Имаме уникален шанс да променим начина, по който функционира българският туризъм. За мен е изключително важно Министерството на туризма и Столичната община да си сътрудничат активно, защото София има ключова роля за представянето на България пред света“, заяви Димитров.

Той представи петте основни направления, върху които ведомството подготвя промени в сектора - транспортна свързаност, достъпност, качество на услугите, маркетинг и инвестиции в инфраструктура и туристически обекти. Сред конкретните теми бяха привличането на повече авиокомпании, навлизането на международни хотелски и ресторантьорски марки и подобряването на велосипедните връзки в столицата.

Според участниците в срещата София трябва да бъде представяна не само като отправна точка към останалата част от страната, а като самостоятелна дестинация, която съчетава история, култура, съвременен градски живот, кухня и възможности за събития. За постигането на тази цел са необходими последователна реклама, по-добра инфраструктура и единен стандарт за качеството на предлаганите услуги.

Васил Терзиев подчерта, че успешното развитие на туризма не може да бъде резултат от отделни кампании, а изисква ясна и дългосрочна национална визия.

„Брандът на България не е лого, а отговор на въпроса как искаме да изглежда страната ни като туристическа дестинация след 25 или 30 години. Имаме добра храна, възможности и силен сектор, но трябва да ги обединим в цялостно и качествено преживяване“, заяви столичният кмет.

Като част от мерките за повишаване на качеството министър Димитров представи и инициативата за обединяване на висшите училища, в които се изучава туризъм. Учредяването е планирано за 27 септември, като бъдещото обединение трябва да насърчава обмена на студенти, привличането на международни специалисти и по-тясната връзка между образованието и туристическия бизнес.

Предвижда се още създаването на специална обсерватория, която да измерва качеството в туризма. Чрез нея трябва да се събират и анализират данни за услугите, подготовката на кадрите и удовлетвореността на туристите, така че бъдещите решения да се основават на реални резултати, а не само на общи оценки.