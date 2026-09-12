Непал брои жертвите: Над 900 загинали, повече от 4200 са в неизвестност
Спасителните операции продължават шести ден, докато хеликоптери доставят лекарства и помощи в засегнатите райони
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Спасителните операции продължават шести ден, докато хеликоптери доставят лекарства и помощи в засегнатите райони
Илияна Йотова изрази солидарност с пострадалите, а ЕС отпусна 2 млн. евро хуманитарна помощ за засегнатите от бедствието
680 000 деца във Венецуела спешно се нуждаят от хуманитарна помощ
Шран обяви, че ще отиде на мирните преговори в Пакистан
това стана след влизането на камионите през граничен пункт
Според ООН е необходимо всеки ден да пристигат по 100 камиона с хуманитарна помощ
На кадри, показани от египетската телевизия, се вижда как камиони преминават през пункта Рафах
Хуманитарната помощ не променя ситуацията
Това стана ясно от думите на прессекретаря на полското правителство Пьотр Мюлер
Пожарникар ще бъде награден лично от президента Ердоган
Българската хуманитарна помощ ще бъде транспортирана до Сирия с военен самолет „Спартан“
На самолет ще бъдат натоварени 2,5 тона хуманитарна помощ от Българския Червен кръст
Очаква се президентите на Българи и Румъния да поставят и въпроса за Шенген
Турският президент проведе телефонен разговор днес с украинския си колега
Очаква се кабинетът да одобри и допълнителни разходи по бюджета на ЦИК
Битките са в южната част на града
Храните и лекарствата не били проверени дори от Международния комитет на Червения кръст
Гневни венецуелци настояват да получат хуманитарна помощ заради липсата на храни и основни продукти в магазините и недостига на лекарства в болниците....
Мадуро не допуска хуманитарна помощ, иска нейното затваряне
Пратката с лекарства и медицинско оборудване е изпратена по линия на Световната здравна организация...