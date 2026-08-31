Непал брои жертвите: Над 900 загинали, повече от 4200 са в неизвестност

Спасителните операции в Непал продължават с пълна сила, а мащабът на бедствието става все по-ясен. Броят на хората, които все още са в неизвестност, вече достигна 4247, съобщава Националната служба за намаляване на риска от бедствия и управление на извънредни ситуации на страната.

Данните показват рязък скок спрямо неделя, когато в неизвестност са били 2502 души.

Сред издирваните са 3655 непалски граждани и 592 чужденци. В списъка попадат и 933 работници от хидроенергийния сектор, както и 102-ма непалски военнослужещи, полицаи и митнически служители.

Междувременно потвърденият брой на жертвите в Непал вече е 903 души, след като в неделя беше 781. Всеки ден спасителните екипи откриват нови тела.

И докато издирването продължава, в Нувакот военен тренировъчен център е превърнат в своеобразен щаб за спасителни и хуманитарни операции.

По пътищата към района се движат линейки и камиони с помощи, а хеликоптери непрекъснато доставят спешни медицински материали и лекарства. На място помощите се разтоварват и сортират, за да бъдат разпределени към пострадалите общности.

Временно медицинско съоръжение също продължава да приема ранени хора.

Фактът, че почти седмица след бедствието спасителните операции остават толкова мащабни, показва колко тежка е ситуацията. Екипите на терен продължават да работят при изключително трудни условия, докато цели райони остават труднодостъпни.

Тежка е и ситуацията в Тибет

Бедствието не засегна само Непал. В Тибет потвърденият брой на загиналите е 16 души, а 546 души все още са в неизвестност, според китайските държавни медии.

Индия също съобщава за стотици свои граждани, които не са открити. Най-малко 275 индийски граждани остават в неизвестност в Непал, съобщи индийското външно министерство. Още 128 души от индийски произход също се издирват.

Според индийските власти 403 индийски граждани са преминали в Непал от Китай, а други 500 души се намират в безопасност на китайска територия. До момента 149 индийски граждани са били спасени.

Индия засилва участието си в спасителните действия. 19-членен специализиран криминалистичен екип вече работи в Катманду, като анализира ДНК проби и участва в идентифицирането на жертвите.

Паралелно с това индийски екип за спасяване от тунели работи заедно с непалската армия в хидроенергийни обекти в районите Чилиме и Лангтанг.

На шестия ден от спасителната операция Непал продължава да търси хиляди хора. За близките им всяка минута носи надежда, но и страх, докато спасителите разширяват издирването в опустошените райони.