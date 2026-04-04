Случи се! Десетки кораби тръгнаха през Ормузкия проток

За първи път от началото на войната в Иран Ормузкият проток се напълни с кораби.
Иран е позволил преминаването на всички, които превозват основни стоки и хуманитарна помощ през протока, съобщи иранската новинарска агенция Tasnim.
Писмо със съответна заповед беше изпратено до ръководителя на Организацията за пристанища и морски транспорт.
"Разрешено е преминаването на кораби с основни стоки и хуманитарна помощ през пролива Ормуз до пристанищата на Иран или разположени в Оманския залив", заяви агенцията в изявление.
В същото време се подготвят и мирните преговори, които се очаква да тръгнат в Пакистан.
Иран не отказа да преговаря в Исламабад, но Техеран е загрижен за условията за прекратяване на войната, заяви външният министър на Ислямската република Абас Арагчи.
"Много сме благодарни на Пакистан за усилията му и не отказахме да отидем в Исламабад за преговори.
Загрижени сме за условията за окончателния край на незаконната война, която ни е наложена", написа той в социалната мрежа X.
Според Арагчи американските медии изкривяват позицията на Иран по преговорите.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com