Страх лозе пази! След завръщането си от Китай Владимир Путин не е посетил нито един руски регион, въпреки че в миналото подобни обиколки бяха обичайна практика. И причината е ясна - все повечето украински дронове над Москва.

Според изчисления паузата в пътуванията му в страната на фона на зачестилите украински удари е достигнала 196 дни. Това е нов рекорд, надминаващ дори периода на изолация по време на пандемията от COVID-19, когато през 2020 г. прекъсването беше 132 дни.

Последното пътуване на Путин извън регионите с основните му резиденции е било на 6 ноември 2025 г., когато той посети Самара за един ден. Оттогава всичките му публични прояви се провеждат единствено в Москва, Московска област или Санкт Петербург, отбеляза базираното в Нидерландия издание "Москоу таймс".

През този период руският президент проведе няколко срещи. През януари той присъства на рождественска служба в храма „Свети Георги Победоносец“ на територията на центъра със специално предназначение „Сенеж“ край руската столица, срещна се със студенти в града в Московска област Долгопрудни и положи венец на Пискарьовското гробище в Петербург – за първи път без присъствието на публика. В края на април той посети спортното училище, носещо името на неговия треньор по джудо Анатолий Рахлин, също в Петербург.

