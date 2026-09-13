Путин се скри! От кого го пазят
Това става след завръщането му от Китай
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Това става след завръщането му от Китай
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Търговците, които мамят, влизат в "черен списък"
Охраната на въздушното ни пространство може да става съвместно с чужди сили на НАТО. Възможността е заложена в промените в закона за отбраната и въоръ...
Комисията за защита на потребителите ще пази пенсионерите от нелоялни търговци. За целта беше подписано Споразумение за сътрудничество между КЗП и Сдр...