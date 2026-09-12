Всичко за Крие

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"Мона Лиза" крие втори портрет

"Мона Лиза" крие втори портрет

Френският учен прави откритието след 10 години изследвания с отразена светлина Френският инженер и изобретател Паскал Коте твърди, че под знаменитата...

08 декември | 19:00
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Баба крие цигари на черно

Баба крие цигари на черно

Полицаи откриха контрабандни цигари в къщата на възрастна жена в санданското село Дамяница. Там бе проведена спецоперация срещу незаконния внос на акц...

30 ноември | 18:45
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