Майката на Гришо е в шок! Какво крие от нея

Григор Димитров най-после е напът да осмисли живота си. За разлика от повечето си колеги, той все още не е направил свое семейство, но това сякаш скоро ще се промени.

Гришо и възлюбената му Ейса Гонсалес са в очакване на първата си рожба. Това стана ясно от последните снимки на двойката, на които мексиканската красавица е с много наедрял корем, което е неприсъщо за нея.

Интересното е, че Димитров упорито крие новината и не я е съобщил дори на родителите си. Майка му Мария трябвало да бере страшен срам, когато нейни приятелки, видели снимките, я попитали направо "Миче, ти баба ли ще ставаш" и клетата женица не знаела какво да отговори. Тя веднага звъннала на сина си, но той така и не й отговорил категорично.

Мария харесвала Ейса много повече от някои негови предишни половинки. Най-много не одобрявала Никол Шерцингер, заради голямата им възрастова разлика. Мария Шарапова за нея била снаха-мечта, но там нещата се разпаднаха по неясни и до днес причини.

На Гришо отдавна му е време да се задоми. През пролетта той ще удари 35 г. и вече трябва да спре с женкарството. Гонсалес също е във възраст, в която трябва да мисли за деца. Само след броени дни тя ще закове 36 лазарника, което за жена, която не е раждала, е доста.

Двамата са заедно от едва година, но по всичко личи, че са много щастливи един с друг и връзката им е сериозна. Те я обявиха официално миналата година на турнира в Мадрид, когато Гришо победи аржентинеца Николас Джари и след това отиде в ложите да прегърне Ейса, която го целуна по бузата и му каза "Невероятно, бейби".

Актрисата е с външен вид на "кифла", но за това си има причина. Тя губи баща си още на 12-годишна възраст след жестока катастрофа. Това я превръща в нещастно и неуверено дете. Когато пораства, връща своята увереност благодарение на няколко операции за подобряване на външния вид. Носът й е преправен, има и тунинг по лицето и устните, както и уголемяване на бюста, разбира се, пише Уикенд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com