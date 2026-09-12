Майката на Гришо е в шок! Какво крие от нея
Жената не знаела как да отговори в конфузна ситуация
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Жената не знаела как да отговори в конфузна ситуация
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Вниманието на разследващите се насочва все повече към родителите
Радостина Цветанова реши да прекрати профила си във фейсбук
Майката на президента на Сирия Башар Асад- Махлюф Асад, е починала в Дамаск. Това предаде РИА Новости, позовавайки се на информация на сайта на държав...