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Почина майката на Башар Асад

Почина майката на Башар Асад

Майката на президента на Сирия Башар Асад- Махлюф Асад, е починала в Дамаск. Това предаде РИА Новости, позовавайки се на информация на сайта на държав...

07 февруари | 9:35
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