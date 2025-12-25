Като щерката. Майката на Албена Вулева нападна Лили Иванова

Людмила Захажаева потвърди с последния си пост в социалните мрежи, че хлевоустата й щерка Албена Вулева се е метнала на нея. Веднага след големия концерт на Лили Иванова в зала 1 на НДК родената в Санкт Петербург риалити героиня си позволи словесна атака срещу примата, видя "България Днес".

Рускинята помести видео на героически удържащата се на 15-сантиметрови токове на сцената естрадна легенда и написа отдолу: "Нужно ли е?". С този въпрос майката на водещата на миналото в архив шоу "Сигнално жълто" отприщи цяла лавина от коментари за възрастта и физическата кондиция на поп иконата.

Най-любопитното е, че наскоро в мрежата се появиха снимки, на които "иконоборката" Захажаева е като клонинг на Лили Иванова!

Напук на тригера за вербалните атаки, пуснат от майката на Албена Вулева, изпълнителката на "Ветрове" пожъна нестихващите аплодисменти на публиката, неопровержимо доказателство, че остава първата и най-голямата в българската естрада.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com