Помните ли Албена Вулева? Похвали се с нов мъж СНИМКИ
Пътуването до Дубай не е първата романтична екскурзия на двойката
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Пътуването до Дубай не е първата романтична екскурзия на двойката
Кому беше нужно това заяждане
Сделка надушиха светските клюкари в участието на Албена Вулева във "ВИП Брадър". Тя се навила да влезе в Къщата, защото продуцентите й обещали да й да...
София. Нова тв е спечелила битката за зрителското внимание вчера вчерта. VIP Brother "Образцов дом" е имало по-голяна аудитория от тази на "Сървайвър"...
Кеми Тодорова пътувала с фалшив паспорт Първите 15 съквартиранти прекрачиха Къщата на "ВИП брадър" днес вечерта. Сред тях е и Албена Вулева, която ка...