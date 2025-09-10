Погребаха Христина. Ад за майката

Вече един месец цяло село скърби!

Погребаха 35-годишната Христина Здравкова от Белица, която загуби живота си при трагичния инцидент със състезателно АТВ, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев. Роднините и близките ѝ не спират да скърбят вече 27 дни, а цялото село се събра, за да я изпрати.

„Колкото и да го осъдят – 10 или 20 години, той пак ще излезе от затвора. Но нашето дете никога няма да излезе от гроба“, плачеха близките на Христина.

Кметът на Лъки Валентин Симеонов определи погребението като „невиждана трагедия“ и заедно с председателя на общинския съвет Мариана Паракосова отдаде почит на младата жена.

По думите на хора от селото, майката на Христина – Златка Леонидова, е в тежко състояние и ежедневно се налага медицинска помощ.

„Изплака си очите, милата. Баща ѝ Йордан също. Вече 27 дни не спират да ридаят за детето си“, разказват близки пред Евроком.

На траурната церемония всички са отправили молитви за възстановяването на малкия Марти – синът на Христина, който оцеля при катастрофата

