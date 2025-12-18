Напрежение в София заради Сарафов ОБНОВЕНА

Протестиращи вече се събраха пред Съдебната палата в София. Протестът е срещу главния изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, предава Фокус.

Демонстрациите са организирани от инициативата "Правосъдие за всеки“ под наслов "САРАФOFF! ПОСЛЕДЕН ВАЛС“.

Протестът на "Правосъдие за всеки“ ще се присъедини по-късно към общия протест в Триъгълника на властта.

Представители на неправителствената организация БОЕЦ са окупирали вратата на кабинета на Борислав Сарафов в Съдебната палата.

Това става ясно от видео на живо, което се излъчва от профила на организацията в социалните мрежи, допълва БГНЕС.

Протестиращите са в пространството между сградите на президентството и БНБ. Има полицейско присъствие около цялата сграда на Народното събрание, както и пред Министерския съвет. Затворено е движението по бул. "Цар Освободител", предаде БТА.

Изградена е сцена с видео стена пред фонтана на президентството, както и още една видео - пред Министерския съвет.

Заради големия протест, трамваите, които се движат в центъра - 1, 12, 18 и 27 са с променен маршрут - не минават пред Халите, а обикалят по бул. "Христо Ботев".

Младежи от поколението Z вече говорят от трибуната, като заявиха, че управляващите твърдят, че те не знаят защо са на площада и какво искат. Като увериха, че са напълно наясно и няма да се откажат.

