Йотова с ключови думи за оставката на Сарафов
Сега се чакат новиите предложения
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Сега се чакат новиите предложения
Паднаха всички опорки на градската десница
Служебният правосъден министър доказа, че кабинетът „Гюров“ има за задача да чисти следите от аферата „Петрохан“
ВСС реши да не разглежда предложението на служебния министър
Тое първото за вечерта
Внесе искане за сваляне на имунитета
Четирима депутати и един кандидат кмет
По думите му правната комисия в НС приела и трите законопроекта, които биха спрели избора
Какво поиска и.д. главен прокурор на страната
Които продължават да пият и да карат
С какви престъпления са свързани те
Даниела Талева излезе със специален документ
Оценката за свършената му работа
Тя бе избрана за изпълняващ функциите административен ръководител
Единият е получил патрон в пощенската си кутия
От ЦИК са уважили искането му
Важно разяснение от главния прокурор
Изпълняващият длъжността главен прокурор отправи второ предложение
Свързано с голям съдебен проблем
Свързано е с легитимния му избор