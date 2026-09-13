Погребаха Христина. Ад за майката
Медицински грижи за родителя
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Медицински грижи за родителя
Службата продължи един час
На гробището край Москва
За кого е безумният случай
Който е загинал във войната с Укайна
Солун. По грешка погребаха жива 49-годишна жена в Солун, съобщи Нова ТВ. Впоследствие тя е починала от задушаване. През последните дни жената била па...