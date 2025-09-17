Майката на Насар побесня! Драма в семейството

Голямата ни спорта звезда очевидно ще има проблеми със славата си.

Карлос Насар окончателно приключи тригодишната си връзка със сладката гимнастичка Магдалина Миневска, а причината бе друга жена. Както вече знаем, той не крие аферата си с волейболистката Александра Костадинова, която не спира да ухажва с цветя, плюшени мечета, подаръци и всякакви жестове...

Е, тези дни обаче на влюбените им се наложи да се разделят, защото Карлос се събра със семейството си, което... не иска Алекс. Както виждате, Насар направи фурор в ресторант в Поморие, а дамата, която го гушка с обич, е майка му Поля Иванова.

Един човек обаче липсва на масата и това е любимата на щангиста. Близки до него разкриха, че майка му Поля не приема връзката му с Александра и му заявила ясно – не я иска до себе си, пише Клюки.бг.

„Каза му да прави, каквото реши, да бъде с която си иска, но да си опича ума. Тя не харесва Алекс, заради тунинга й и смята, че не е сериозна жена за сина й. Да не говорим, че още я е яд за Маги и това, че двамата с Карлос се разделиха. Поля искрено харесваше Миневска и виждаше, че тя има силни чувства към момчето й. Нормално е да се дръпне и да не приема всяка поредна, която Карлос реши да забърше“, коментират източниците.

Явно на Костадинова ще й е доста трудно да успее да накара бъдещата си свекърва да я приеме. Ако връзката й с Насар изобщо издържи, разбира се...

